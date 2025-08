Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz nach sieben Zugängen auf der Suche nach einer neuen DNA

Die Sperken haben nach einem größeren Umbruch im Sommer ihre Ziele erheblich herabgeschraubt. Nach Abgängen von fünf namhaften Akteuren rätselt man anderthalb Wochen vor dem Saisonstart darüber, wo die Mannschaft leistungsmäßig steht.

Speziell in der Rückrunde hatte der ehrgeizige Merkur-Präsident Jürgen Geigenmüller ob der oftmals mäßigen Vorstellungen seiner Mannschaft unzufrieden vor sich hin gegrummelt. Tatsächlich bot seine Elf dort trotz einer von den Namen her starken Besetzung speziell in den letzten Begegnungen einige bedenkliche Vorstellungen. So gab Merkur bei...