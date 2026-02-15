Fußball-Sachsenklasse: Neuzugang des VfB Schöneck hämmert den Ball aus 20 Metern ins Angel

Oberes Vogtland
Der Spitzenreiter hat am Sonntag sein Nachhol-Heimspiel gegen Fortschritt Lichtenstein gewonnen. Allerdings hätten eher die Westsachsen zur Pause führen müssen, vergaben aber ihre Chancen auf einen Punktgewinn.
Der VfB Schöneck, Überraschungs-Tabellenführer der Fußball-Sachsenklasse, ist am Sonntag mit einem 3:1-Erfolg im Nachhol-Heimspiel gegen den SSV Fortschritt Lichtenstein in die Punkterunde 2026 gestartet. Damit haben die Schönecker sechs Zähler Vorsprung vor dem Zweiten SV Merkur Oelsnitz, der am Sonntag zum Topspiel auf dem Balkon des...
