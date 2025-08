Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau will torgefährlicher werden

Nachdem das Team zuletzt zweimal in Folge bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt bangen musste, soll in der neuen Saison das große Zittern verhindert werden. Dabei helfen sollen auch zwei Zugänge.

Waren die ersten Testspiele des SC Syrau ein Vorbote für die in zwei Wochen beginnende Saison in der Fußball-Sachsenklasse? Zumindest, wenn es nach Dustin Wittig geht. Denn der Zugang vom Ligakontrahenten Merkur Oelsnitz hat bereits in der Vorbereitung drei Tore erzielt. „Ich möchte Stürmer Nummer 1 werden und so gut wie jedes Spiel...