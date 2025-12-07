Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Plauen
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck festigt die Spitzenposition, SC Syrau punktet gegen den Abstieg
Von Thomas Gräf
Für Merkur Oelsnitz reichte es gegen Lok Zwickau nur zu einem 0:0, der BSV Irfersgrün unterlag beim BSC Freiberg 1:6.

Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage lautet die Bilanz der vier vogtländischen Teams in der Fußball-Sachsenklasse vom Wochenende. Die Spitzenposition gefestigt hat der VfB Schöneck mit einem 6:2-Heimsieg gegen Oelsnitz/Erzgebirge. Mit Luderer, Jacobi und Schlosser trafen gleich drei VfB-Kicker doppelt. Drei Zähler dahinter...
