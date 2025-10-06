Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC feiert dritten Heimsieg ohne Gegentor

Mit einem klaren 3:0 gegen den SV Tapfer Leipzig setzt der RFC seine Serie weiter fort. In der Tabelle klettern die Vogtländer auf Platz 4.

Der Reichenbacher FC eilt in der Fußball-Sachsenliga weiter von Sieg zu Sieg. Das klare 3:0 gegen Schlusslicht SV Tapfer Leipzig war am 7. Spieltag bereits der fünfte Erfolg in dieser Saison. Mehr noch: Zum dritten Mal in Folge blieb im heimischen Stadion die Null stehen. Das klingt fast unheimlich – nachdem in der vergangenen Spielzeit daheim...