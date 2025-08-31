Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC kann es auch zu Hause

Mit einem glatten 4:0-Erfolg gegen den SC Borea Dresden hat sich die Mannschaft von Trainer Carlo Kästner den Heimfrust von der Seele geschossen. Nach torloser erster Halbzeit fielen die Treffer nach der Pause wie reife Früchte.

Die Sachsenliga-Kicker des Reichenbacher FC haben sich diesen Heimdreier so sehr gewünscht. Am Sonntag hat es nach einer gefühlten Ewigkeit mit dem Sieg am Wasserturm wieder geklappt. Und der fiel beim 4:0 (0:0) gegen den SC Borea Dresden auch noch sehr deutlich aus. Dabei mussten die einheimischen Anhänger bis kurz nach Wiederbeginn mit dem...