Fußball-Sachsenliga: Restprogramm des Reichenbacher FC könnte nicht schwerer sein

Wenn der RFC die Klasse halten will, muss er gegen Top-Teams punkten. Am Sonntag gastiert zum vorletzten Heimspiel die BSG Stahl Riesa.

Riesa, Rabenstein, Laubegast, Neugersdorf, Glauchau und Marienberg: So lauten die Gegner des Reichenbacher FC in den verbleibenden sechs Sachsenliga-Spielen. Will der Tabellenzwölfte der Sachsenliga den drohenden Gang in die Landesklasse vermeiden, muss er nun seine Punkte gegen Top-Teams holen. Denn in diesem Sextett sind die ersten vier...