Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Plauen
Fußball-Sachsenpokal: Drei Vogtländer haben Heimvorteil
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 3. Runde im Fußball-Sachsenpokal ist am Dienstagnachmittag beim MDR in Leipzig ausgelost worden.

Fünf Fußballteams aus dem Vogtland waren am Dienstagnachmittag im Lostopf, als beim MDR in Leipzig die 16 Begegnungen für die nächste Runde im Sachsenpokal ausgelost wurden. Dabei haben drei Mannschaften Heimvorteil. Oberligist VFC Plauen erwartet den Regionalligisten FC Eilenburg. Ebenfalls auf eigenem Rasen auflaufen dürfen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
1 min.
Fußball-Sachsenpokal: VfB Schöneck erwartet den Liga-Konkurrenten Motor Marienberg
Symbolfoto: Pixabay
Insgesamt vertreten sieben Mannschaften das Vogtland im neuen Cupwettbewerb. Allerdings müssen aufgrund von Freilosen nur vier am Wochenende ran, darunter die beiden Oberligisten.
Thomas Gräf
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
15:44 Uhr
3 min.
Sachsenpokal: Vereinschefin zieht Traumlos für Chemnitzer Landesligafußballer
Um diesen Pott geht es im sächsischen Landespokal.
Lösbare Aufgaben für Erzgebirge Aue, FSV Zwickau und den Chemnitzer FC in der dritten Runde des Sachsenpokals. Einen Kracher gibt es in Leipzig. „Freie Presse“ hat die Stimmen zur Auslosung.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel