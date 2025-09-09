Fußball-Sachsenpokal: Drei Vogtländer haben Heimvorteil

Die 3. Runde im Fußball-Sachsenpokal ist am Dienstagnachmittag beim MDR in Leipzig ausgelost worden.

Fünf Fußballteams aus dem Vogtland waren am Dienstagnachmittag im Lostopf, als beim MDR in Leipzig die 16 Begegnungen für die nächste Runde im Sachsenpokal ausgelost wurden. Dabei haben drei Mannschaften Heimvorteil. Oberligist VFC Plauen erwartet den Regionalligisten FC Eilenburg. Ebenfalls auf eigenem Rasen auflaufen dürfen die...