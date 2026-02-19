MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Auerbach
Fußball: Topspiel soll stattfinden – Reichenbacher Match steht auf der Kippe
Von Olaf Meinhardt und Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsenliga und Sachsenklasse soll am kommenden Wochenende die Rückrunde beginnen. Allerdings hat nur eine von fünf Mannschaften ein Heimspiel.

Die vorhergesagten Temperaturen lassen die Fußballer auf den tatsächlichen Start in die Rückrunde von Sachsenliga und Sachsenklasse hoffen. Während die vogtländischen Oberligisten wieder einmal zum Nichtstun verurteilt sind, soll der Ball in den beiden Männer-Ligen des Sächsischen Fußballverbandes möglichst rollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
1 min.
Fußball: VfB Schöneck und SV Merkur Oelsnitz rüsten zum Topspiel – falls es denn stattfindet...
Symbolfoto: Pixabay
In Sachsenliga und Sachsenklasse soll am kommenden Wochenende die Rückrunde starten. Wenn es denn die Platzbedingungen überhaupt zulassen.
Thomas Gräf
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
09.02.2026
3 min.
Fußball: Reichenbacher FC besiegt Oelsnitz 5:0 – Einer der Ältesten „knipst“ gleich dreifach
Auf dem Kunstrasenplatz am Wasserturm wurde am Freitagabend getestet.
Der Erfolg am Freitag war nach vier Spielen ohne Sieg „Balsam auf die Fußballseele“. Den Feinschliff für die Rückrunde hat sich der Sachsenligist derweil in einem Trainingslager in Tschechien geholt.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel