Fußball: Topspiel soll stattfinden – Reichenbacher Match steht auf der Kippe

Auerbach
In Sachsenliga und Sachsenklasse soll am kommenden Wochenende die Rückrunde beginnen. Allerdings hat nur eine von fünf Mannschaften ein Heimspiel.
Die vorhergesagten Temperaturen lassen die Fußballer auf den tatsächlichen Start in die Rückrunde von Sachsenliga und Sachsenklasse hoffen. Während die vogtländischen Oberligisten wieder einmal zum Nichtstun verurteilt sind, soll der Ball in den beiden Männer-Ligen des Sächsischen Fußballverbandes möglichst rollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.