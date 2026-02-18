MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Plauen
Fußball: VfB Schöneck und SV Merkur Oelsnitz rüsten zum Topspiel – falls es denn stattfindet...
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsenliga und Sachsenklasse soll am kommenden Wochenende die Rückrunde starten. Wenn es denn die Platzbedingungen überhaupt zulassen.

Sollten es die Platzbedingugen zulassen, starten am kommenden Wochenende die fünf vogtländischen Fußballmannschaften, die in den beiden Ligen des sächsischen Verbandes am Ball sind, in die Punktspiele. Zwei von ihnen treffen zum Rückrundenstart sogar aufeinander. Dabei kommt es am Sonntag, 14 Uhr in Schöneck zum Topspiel des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
1 min.
A4 nach Lkw-Unfall Richtung Görlitz gesperrt
Ein Unfall auf der A4 Richtung Görlitz sorgt für eine Sperrung der Autobahn. (Symbolbild)
Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A4 bei Großröhrsdorf in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Dauer der Sperrung machen.
18.02.2026
2 min.
Hoeneß warnt: WM mit 48 Teams gefährdet Spieler-Gesundheit
Für Uli Hoeneß spielen bei der WM 2026 zu viele Teams um den Titel. (Archivbild)
Uli Hoeneß sieht die Gesundheit der Profis durch die XXL-WM in Gefahr. Auch den FIFA-Chef kritisiert der 74-Jährige.
18:00 Uhr
1 min.
Fußball: Für den VfB Schöneck wird es ernst – vier andere haben noch Generalprobe
Symbolfoto: Pixabay
Eine Woche vor dem Rückrundenstart in den Fußball-Ligen des sächsischen Verbandes wird nochmal fleißig getestet. Für den Überraschungs-Spitzenreiter geht es schon um Punkte.
Thomas Gräf
16.02.2026
4 min.
Porno-Report: Darauf stehen die Sachsen
Swinger-Fantasien stehen ganz oben bei den Klickzahlen: Wenn es um Pornos geht, ist Deutschland weit weniger prüde, als viele glauben.
Der große Jahresreport von Erotik.com zeigt, was Nutzer im Netz wirklich heiß macht. Der Westen hat bei Pornos einen recht einheitlichen Geschmack, im Osten wird mehr experimentiert. Und was der „Tatort“ mit all dem zu tun hat.
Jürgen Becker
09.02.2026
1 min.
Fußball: Vogtländische Sachsenklasse-Teams bleiben am Sonntag ohne Niederlage
Symbolfoto: Pixabay
Zwei Wochen vor Rückrundenbeginn wurde in den letzten Tagen eifrig getestet. Nur der SC Syrau musste die Trikots im Koffer lassen.
Thomas Gräf
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
Mehr Artikel