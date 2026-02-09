MENÜ
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Plauen
Fußball: Vogtländische Sachsenklasse-Teams bleiben am Sonntag ohne Niederlage
Von Thomas Gräf
Zwei Wochen vor Rückrundenbeginn wurde in den letzten Tagen eifrig getestet. Nur der SC Syrau musste die Trikots im Koffer lassen.

Vor dem Rückrundenstart in zwei Wochen haben am Sonntag drei der vier Sachsenklasse-Fußballteams aus der Region noch einmal kräftig getestet. Der BSV Irfersgrün besiegte daheim den TSV Crossen durch Tore von Ghaleb (60.), Gäbel (65.), Gablenz (76.) und Landmesser (81.) mit 4:0. Merkur Oelsnitz gewann nach dem freitäglichen 0:5 beim...
Mehr Artikel