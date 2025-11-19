Fußball: Weltklasseparade in letzter Minute sichert Merkur Oelsnitz den Sieg

Aus einem 0:2-Rückstand haben die Oelsnitzer im Nachholspiel der Sachsenklasse am Feiertag noch einen 4:2-Sieg gemacht, der sie auf Platz 4 bringt. Ein eingewechselter Spieler traf dabei doppelt.

