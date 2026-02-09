Fußballer der SG Stahlbau krönen sich zum Plauener Stadtmeister

Plauen
Der Kreisligist läuft beim Stadtwerke-Cup gleich fünf Favoriten den Rang ab. Im Finale bezwangen die Stahlbauer den VfB Großfriesen mit 1:0.
Überraschung beim 12. Stadtwerke-Cup: Die SG Stahlbau Plauen lief gleich fünf Favoriten den Rang ab. Der neue Stadtmeister im Hallenfußball jubelte dementsprechend ausgelassen. Vizemeister VfB Großfriesen hatte ebenfalls allen Grund zur Freude. Denn die Friesenbergkicker landeten vor dem VFC Plauen, der sich im Halbfinale beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.