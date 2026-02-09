MENÜ
So sehen Sieger aus: Kreisligist SG Stahlbau feiert den Triumph beim 12. Stadtwerke-Cup.
So sehen Sieger aus: Kreisligist SG Stahlbau feiert den Triumph beim 12. Stadtwerke-Cup. Bild: Oliver Orgs
So sehen Sieger aus: Kreisligist SG Stahlbau feiert den Triumph beim 12. Stadtwerke-Cup. Bild: Oliver Orgs
So sehen Sieger aus: Kreisligist SG Stahlbau feiert den Triumph beim 12. Stadtwerke-Cup. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußballer der SG Stahlbau krönen sich zum Plauener Stadtmeister
Von Karsten Repert
Der Kreisligist läuft beim Stadtwerke-Cup gleich fünf Favoriten den Rang ab. Im Finale bezwangen die Stahlbauer den VfB Großfriesen mit 1:0.

Überraschung beim 12. Stadtwerke-Cup: Die SG Stahlbau Plauen lief gleich fünf Favoriten den Rang ab. Der neue Stadtmeister im Hallenfußball jubelte dementsprechend ausgelassen. Vizemeister VfB Großfriesen hatte ebenfalls allen Grund zur Freude. Denn die Friesenbergkicker landeten vor dem VFC Plauen, der sich im Halbfinale beim...
06.02.2026
2 min.
Vorverkaufsrekord zum Stadtwerke-Cup: Die Fußballfans sind heiß auf den nächsten Budenzauber
Im vergangenen Jahr gab es den Überraschungssieger Fortuna Plauen.
Der Hallenpokal der „Freien Presse“ ist kaum Geschichte – da gibt es in Plauen schon die nächste Gelegenheit für die Fans, ihre Mannschaften auf dem Parkett zu beobachten. Titelverteidiger bei der Stadtmeisterschaft ist der FC Fortuna.
Karsten Repert
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
Fußball-Hallenpokal: Der beste Schütze zerdeppert seinen Preis auf dem Parkett – die Halle biegt sich vor Lachen
Nach dem Missgeschick: Cheforganisator André Rabe (links) hilft VFC-Kicker Leonard Krantz beim Aufräumen.
Immer wieder im Blickpunkt bei der großen Siegerehrung des Turniers der Freien Presse: Die Top-Elf der Veranstaltung. Bei deren Ehrung gab es ein lustiges Missgeschick. Nun kommen auch die Trainer zu Wort – und ein Schiedsrichter, der den Hallenfußball von früher vermisst...
Thomas Gräf
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
