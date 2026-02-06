Vorverkaufsrekord zum Stadtwerke-Cup: Die Fußballfans sind heiß auf den nächsten Budenzauber

Plauen
Der Hallenpokal der „Freien Presse“ ist kaum Geschichte – da gibt es in Plauen schon die nächste Gelegenheit für die Fans, ihre Mannschaften auf dem Parkett zu beobachten. Titelverteidiger bei der Stadtmeisterschaft ist der FC Fortuna.
Vorverkaufsrekord zum 12. Stadtwerke-Cup: Bis Donnerstagmittag hatten die Veranstalter für die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft bereits mehr als 400 Karten abgesetzt. Die zwölf Plauener Fußballvereine ermitteln am Samstag von 11 bis 18 Uhr ihren neuen Champion. Bereits um 10.45 Uhr bitten Sportbürgermeister Tobias Kämpf und Stadtwerke...
