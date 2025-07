Fußballschule Vogtland startet im Waldpark Grünheide mit diesen Profis in die Ferien

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Veranstalter der beliebten Fußball-Veranstaltung über viele Teilnehmer freuen. Diese lernen wie immer von bekannten Gesichtern.

Mit 180 Teilnehmern aus Sachsen und den angrenzenden Bundesländern ist die Fußballschule Vogtland in Grünheide auch in diesem Jahr wieder bis auf den letzten Platz ausgebucht. „Wir waren schon zu Ostern in allen drei Kursen voll“, freut sich Katrin Kramer. Los ging es mit dem Ferienspaß für die ersten 60 Fußballer am Montag bei bestem...