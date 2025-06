Fußballverband teilt Staffeln für Sachsenliga und Sachsenklasse ein: Was sich für die Vogtland-Teams ändert

Der Sächsische Fußball-Verband hat nun verkündet, wie seine Ligen für die kommende Spielzeit aussehen. Nach dem Rückzug der Auerbacher Reserve geht Irfersgrün nun doch in seine zweite Saison, die Oelsnitzer aus dem Vogtland treffen erstmals auf die aus dem Erzgebirge.

Der Sächsische Fußball-Verband hat nun die Staffeleinteilung für Sachsenliga und -klasse der Saison 2025/26 veröffentlicht. Das Vogtland ist durch Reichenbach in der Liga und viermal in der Klasse vertreten. Neu in der Sachsenklasse sind Vogtlandmeister VfB Schöneck sowie die Kreismeister Meeraner SV (Westsachsen), Oelsnitzer FC (Erzgebirge)...