Gar nicht so einfach: Reichenbacherinnen retten in Dresden beim Vorletzten der Volleyball-Sachsenliga zwei Punkte

Der geplante Sieg gegen den Post SV ist dem FSV geglückt. Allerdings taten sich die Wildcats beim 3:2 zwischendurch etwas schwer.

Die Sachsenliga-Volleyballerinnen des FSV Reichenbach haben ihr Soll beim Vorletzten der Tabelle, dem Post SV Dresden, am Samstag erfüllt. Sie gewannen das Rückspiel mit 3:2 und machten in der Tabelle auf Platz 7 Boden gut, wenn auch nur mit zwei Punkten. Der erste Satz fiel mit 26:24 relativ knapp aus, obwohl der FSV zeitig mit 4:0 in Führung...