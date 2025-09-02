Gebrauchtes Wochenende für Heinsdorfer beim Tischtennis Sommer Team Cup

Einem vogtländischen Quartett war nach der langen Reise zum Bundesfinale in Saarbrücken vor Ort das Glück nicht hold. Und nach zwei Niederlagen war das Turnier für die Heinsdorfer vorzeitig beendet.

In Saarbrücken ist am vergangenen Wochenende das Bundesfinale des Sommer Team Cups im Tischtennis ausgetragen worden. Die Heinsdorfer Mannschaft, bestehend aus Felix Schrapps, Toni Riedel und Lea Riedel, wurde Trainer Oliver Großpietzsch betreut. Trotz einer technisch bedingt problematischen Anreise konnte das Quartett am Freitag das...