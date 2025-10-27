Germania Markneukirchen: Stehende Ovationen beim Abschiedskampf – Niederlage gegen Tabellenführer wird zur Nebensache

Oberes Vogtland
In der 2. Bundesliga Nord hat die WKG Markneukirchen/Gelenau zuhause gegen den KSV Witten 10:16 verloren. Ein verdienter Kämpfer bekam von den Fans einen emotionalen Abschied geboten.
Es war ein ergreifender Moment nach dem Schlussgong des letzten Duells vor der Halbzeitpause, als Roman Walter die Ringerstiefel auszog und in die Mitte der Ringermatte stellte. Das Zeichen, dass er seine aktive Laufbahn beendet. Stehende Ovationen begleiteten seine Bemühungen, die Ringerstiefel abzustreifen. Danach bedankte er sich für zwölf...
