Gewichtheben: Plauener Nachwuchs-Athlet schafft in Rodewisch die Norm für die U-23-EM

In der Göltzschtalhalle trafen sich am Wochenende zum Gedenken an Rudolf Hüllebrand hochkarätige Gewichtheber. Glücksmomente gab es dabei auch für die Vogtländer.

Zum hochkarätig besetzten Rudolf-Hüllebrand-Gedächtnisturnier traten am Samstag in der Rodewischer Göltzschtalhalle zahlreiche Deutsche Meister und Europameisterschafts-Teilnehmer auf die Gewichtheber-Bühne. Zum dritten Mal lobte die Regionalvertretung der Sparkasse Vogtland für die besten Drei in den jeweiligen Altersklassen eine Prämie...