Gipfeltreffen in der Ringer-Regionalliga steigt in Pausa

WKG Pausa/Plauen gegen AC Werdau heißt es am Samstagabend in der ErdachsenArena. Beide Teams sind ungeschlagen, dennoch sind die Rollen klar verteilt.

In der Ringer-Regionalliga Mitteldeutschland kommt es am Samstagabend zum Showdown zwischen den beiden noch ungeschlagenen Teams WKG Pausa/Plauen und AC Werdau. Nach den grandiosen Auftakterfolgen dürfte es in der ErdachsenArena eng werden, wenn 19.30 Uhr der erste Kampf angepfiffen wird. Insider wissen, was der AC Werdau in diesem Jahr an...