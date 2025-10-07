Große Träume auf dünnem Eis: Kleiner Verein aus dem Vogtland hält mit Sportschulen mit

Die Nachwuchs-Eisschnellläufer des TSV Vorwärts Mylau haben sich in der vergangenen Saison 13 Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft verdient. Dabei könnte ihre Trainingssituation kaum schwieriger sein.

Pünktlich zum Trainingsbeginn zeigt sich über der Rollrennbahn des TSV Vorwärts Mylau am Dienstag noch einmal kurz die Sonne – es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass der Herbst dieses Jahr am späten Nachmittag für die jungen Eisschnellläufer gestrahlt hat. Pünktlich zum Trainingsbeginn zeigt sich über der Rollrennbahn des TSV Vorwärts Mylau am Dienstag noch einmal kurz die Sonne – es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass der Herbst dieses Jahr am späten Nachmittag für die jungen Eisschnellläufer gestrahlt hat.