Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Niels Tröger bei seinem ersten Heimrennen auf dem Sachsenring. Foto: Thorsten Horn
Niels Tröger bei seinem ersten Heimrennen auf dem Sachsenring. Foto: Thorsten Horn Bild: Thorsten Horn
Niels Tröger bei seinem ersten Heimrennen auf dem Sachsenring. Foto: Thorsten Horn
Niels Tröger bei seinem ersten Heimrennen auf dem Sachsenring. Foto: Thorsten Horn Bild: Thorsten Horn
Plauen
Großfriesener Motorsportler Niels Tröger mit solidem Heimrennen-Debüt auf dem Sachsenring
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seiner zweiten Saison in der Auto-Rennserie ADAC GT4 Germany kam der Vogtländer zu seinem ersten Heimrennen auf dem Sachsenring. Dabei erreichte er die Plätze 8 und 11.

Erst in seinem zweiten Jahr im Auto-Rennsport ist der Kart-Weltcup-Sieger von 2023, Niels Tröger, in den Genuss eines Heimrennens auf dem Sachsenring gekommen. Anders als im Vorjahr war diesmal beim sechsten von acht Saison-Events der DTM auch seine Sportwagen-Nachwuchsrennserie ADAC GT4 Germany im Programm. Wenngleich sich der noch bis zum 2....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.07.2025
3 min.
Bestes Rennwochenende für Niels Tröger im Auto-Rennsport
Im Renntempo hatte Niels Tröger keinen Blick für den malerischen Dutzendteich.
Beim zweiten Event seines zweiten Auto-Rennsportjahres fuhr der Plauener auf dem Norisring in der ADAC GT4 Germany auf die Plätze 6 und a8 Demnächst will er in die Top-5.
Thorsten Horn
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
20.08.2025
3 min.
Action auf beliebter „Berg-und-Talbahn“: DTM gibt Visitenkarte auf dem Sachsenring ab
Im vergangenen Jahr feierte der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken im ersten Rennen einen Start-Ziel-Sieg auf dem Sachsenring.
Ein vollgepacktes Programm erwartet nicht nur die Fans der DTM auf dem Sachsenring. Mit acht Marken und einem sehr ausgeglichenen Fahrerfeld ist Spannung am Wochenende garantiert.
Horn Thorsten
Mehr Artikel