Handball historisch: Als die Oelsnitzer „Freizeitsportler mit ihren Bierbäuchen“ Wismut Aue demütigten

Am Samstag war es wieder so weit: Seit viereinhalb Jahrzehnten trifft sich ein Großteil des früheren Handballteams der BSG Fortschritt Oelsnitz mindestens einmal im Jahr und schwelgt in Erinnerungen.

Das Jahr 1980 war die Geburtsstunde einer Oelsnitzer Handballmannschaft, die für Furore sorgte und der unter Trainer Helmut Schwab am 8. Mai 1983 als BSG Fortschritt der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Vergangenen Samstag traf sich der Kern der Truppe in Ebersbach wieder, tauschte Erinnerungen aus und feierte 45-jähriges Jubiläum. Das Jahr 1980 war die Geburtsstunde einer Oelsnitzer Handballmannschaft, die für Furore sorgte und der unter Trainer Helmut Schwab am 8. Mai 1983 als BSG Fortschritt der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Vergangenen Samstag traf sich der Kern der Truppe in Ebersbach wieder, tauschte Erinnerungen aus und feierte 45-jähriges Jubiläum.