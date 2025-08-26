Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit 45 Jahren sind die Oelsnitzer Oldies vereint. Ein Teil der einstigen Mannschaft der BSG Fortschritt traf sich am Samstagabend in Ebersbach.
Seit 45 Jahren sind die Oelsnitzer Oldies vereint. Ein Teil der einstigen Mannschaft der BSG Fortschritt traf sich am Samstagabend in Ebersbach. Bild: Florian Wißgott
Seit 45 Jahren sind die Oelsnitzer Oldies vereint. Ein Teil der einstigen Mannschaft der BSG Fortschritt traf sich am Samstagabend in Ebersbach.
Seit 45 Jahren sind die Oelsnitzer Oldies vereint. Ein Teil der einstigen Mannschaft der BSG Fortschritt traf sich am Samstagabend in Ebersbach. Bild: Florian Wißgott
Oberes Vogtland
Handball historisch: Als die Oelsnitzer „Freizeitsportler mit ihren Bierbäuchen“ Wismut Aue demütigten
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag war es wieder so weit: Seit viereinhalb Jahrzehnten trifft sich ein Großteil des früheren Handballteams der BSG Fortschritt Oelsnitz mindestens einmal im Jahr und schwelgt in Erinnerungen.

Das Jahr 1980 war die Geburtsstunde einer Oelsnitzer Handballmannschaft, die für Furore sorgte und der unter Trainer Helmut Schwab am 8. Mai 1983 als BSG Fortschritt der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Vergangenen Samstag traf sich der Kern der Truppe in Ebersbach wieder, tauschte Erinnerungen aus und feierte 45-jähriges Jubiläum.
Mehr Artikel