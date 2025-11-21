Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Sporthalle in Klingenthal ist am Samstag Schauplatz eines Handball-Jugendtages.
Die Sporthalle in Klingenthal ist am Samstag Schauplatz eines Handball-Jugendtages.
Oberes Vogtland
Handball-Jugendtag in der Klingenthaler Sporthalle
Redakteur
Von Tino Beyer
„Handball verbindet“ heißt es am Samstag auf dem Klingenthaler Amtsberg. Es gibt Workshops, Spiel- und Spaßstationen und vieles mehr.

Der HV 90 Klingenthal lädt für Samstag, 22. November, erstmals zu einem Jugendtag unter dem Motto „Handball verbindet!“ in die Amtsberghalle nach Klingenthal ein. Mit einem vielfältigen Programm möchte der Verein seine Jugendarbeit stärken, den Teamgeist fördern und demokratische Werte im Sport erlebbar machen, wie der Verein informiert.
