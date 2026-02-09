MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die rote Karte für Einheits Petr Jan war nicht nur für den Plauener Trainer spielentscheidend.
Die rote Karte für Einheits Petr Jan war nicht nur für den Plauener Trainer spielentscheidend. Bild: Oliver Orgs
Die rote Karte für Einheits Petr Jan war nicht nur für den Plauener Trainer spielentscheidend.
Die rote Karte für Einheits Petr Jan war nicht nur für den Plauener Trainer spielentscheidend. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball: Nur Kampf und Willen reichen HC Einheit Plauen nicht zum Heimsieg
Von Rainer Taubald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den HC Elbflorenz II, den Zweitplatzierten der Regionalliga, hieß es am Samstag in eigener Halle 36:40 (18:16).

Trotz einer willensstarken und kämpferisch überzeugenden Leistung hat Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen (Rang 13) am Samstag zu Hause gegen den Tabellenzweiten HC Elbflorenz II mit 36:40 (18:16) verloren. Bis in die Schlussphase hatte das Team von Trainer Mario Schuldes vor 265 Zuschauern Hoffnung auf einen Erfolg. Letztlich sorgte aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
02.02.2026
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen „mit einem weiteren Schritt hinten raus“
Einheits David Zbiral (Mitte) war von den Wittenbergern kaum zu stoppen.
Die Rot-Weißen haben am Samstag in eigener Halle Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz deutlich mit 39:28 (18:12) besiegt. Dennoch ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert.
Rainer Taubald
26.01.2026
2 min.
Handball, Regionalliga: HC Einheit macht in Köthen zu viele Fehler
37 Gegentore waren für den HC Einheit in Köthen zu viel für einen Sieg.
Die Plauener stecken nach der bitten Niederlage am Wochenende tief im Abstiegskampf. Was Trainer Mario Schuldes im Auswärtsspiel besonders ärgerte.
Florian Wißgott
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel