Handball: Nur Kampf und Willen reichen HC Einheit Plauen nicht zum Heimsieg

Gegen den HC Elbflorenz II, den Zweitplatzierten der Regionalliga, hieß es am Samstag in eigener Halle 36:40 (18:16).

Trotz einer willensstarken und kämpferisch überzeugenden Leistung hat Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen (Rang 13) am Samstag zu Hause gegen den Tabellenzweiten HC Elbflorenz II mit 36:40 (18:16) verloren. Bis in die Schlussphase hatte das Team von Trainer Mario Schuldes vor 265 Zuschauern Hoffnung auf einen Erfolg. Letztlich sorgte aber...