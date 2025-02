Handball: Oelsnitzer entscheiden Derby in der Regionsoberliga für sich

Mit 25:22 (13:12) haben die TSV-Männer am Sonntag ihr Heimspiel der Regionsoberliga gegen den HC Einheit Plauen II gewonnen und sind damit wieder Zweiter.

Ziel des gastgebenden TSV: in diesem Derby der Handball-Regionsoberliga waren zwei Punkte und die Rückkehr auf den zweiten Tabellenplatz. Das klappte am Sonntag mit einem 25:22-Erfolg vor über 100 Zuschauern. Die Gäste aus Plauen traten mit einem großen Kader an, Oelsnitz dagegen musste auf drei verletzte Spieler verzichten.