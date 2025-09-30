Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Oelsnitzer Felix Schmidt (rechts) erzielt hier einen seiner vier Treffer.
Der Oelsnitzer Felix Schmidt (rechts) erzielt hier einen seiner vier Treffer. Bild: Bernd Genßen
Der Oelsnitzer Felix Schmidt (rechts) erzielt hier einen seiner vier Treffer.
Der Oelsnitzer Felix Schmidt (rechts) erzielt hier einen seiner vier Treffer. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Handball: Oelsnitzer Männer landen dank starkem Keeper den ersten Heimsieg
Von Felix Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionsoberliga haben die Vogtländer am Sonntag in Plauen die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16 (11:7) bezwungen. Nun sind sie Sechster.

Die Oelsnitzer Handballer haben am Sonntag ihren ersten Heimspielsieg der Saison feiern können. Mit einer in allen Bereichen starken Leistung besiegten sie die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
3 min.
Handball: Oelsnitzer Männer starten mit Niederlagen in die Saison
Auch sieben Treffer von Felix Bechler verhinderten die Oelsnitzer Niederlage nicht.
Gegen Einheit Plauen II gab es für die Regionsliga-Mannschaft ein 25:28. In der Regionsklasse stand gegen Einheit III ein 27:35 zu Buche.
Felix Schmidt, Karl-Heinz Fränkel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
23.09.2025
2 min.
Handballern des TSV Oelsnitz gehen die Kräfte aus
Symbolbild.
Die Vogtländer mussten sich in der Regionsoberliga nach starker erster Halbzeit dem neuen Tabellenführer aus Zwickau geschlagen geben. Besser lief es für die Frauen der SG Oberland bei deren Saisonstart.
Felix Schmidt
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel