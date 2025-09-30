Handball: Oelsnitzer Männer landen dank starkem Keeper den ersten Heimsieg

Oberes Vogtland
In der Regionsoberliga haben die Vogtländer am Sonntag in Plauen die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16 (11:7) bezwungen. Nun sind sie Sechster.
Die Oelsnitzer Handballer haben am Sonntag ihren ersten Heimspielsieg der Saison feiern können. Mit einer in allen Bereichen starken Leistung besiegten sie die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.