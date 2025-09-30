Handball: Oelsnitzer Männer landen dank starkem Keeper den ersten Heimsieg

In der Regionsoberliga haben die Vogtländer am Sonntag in Plauen die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16 (11:7) bezwungen. Nun sind sie Sechster.

