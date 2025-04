Handball-Regionalliga: HC Einheit peilt dritten Sieg in Folge an

Nach den beiden überragenden Siegen gegen Pirna (31:24) und in Staßfurt (29:23) wollen die Rot-Weißen am Samstag ab 17 Uhr das nächste Spitzenteam schlagen. Was die Füchse gegen den HSV Bad Blankenburg vorhaben.

„Wir wollen einen Lauf starten, gegen Bad Blankenburg an die guten Leistungen anknüpfen. Der dritte Sieg in Folge wäre nicht nur aus tabellarischer Sicht wichtig, sondern wir wollen konstant unser Leistungsvermögen abrufen, um auch den Rest der Saison mit sehr viel Selbstvertrauen angehen zu können", sagt Einheit-Trainer Mario Schuldes.