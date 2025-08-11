Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen begrüßt Torwart aus Tschechien

Mit Matej Brychlek besteht das Torhüter-Duo der Rot-Weißen nun aus einem jungen und einem erfahrenen Schlussmann. Wie der 21-Jährige vom Extraligisten HC Koprivnice die Nummer eins werden will.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat einen weiteren Zugang bekannt gegeben. Matej Brychlek kommt vom tschechischen Extraligisten HC Koprivnice und bildet bei den Füchsen mit Jan Misar das Torhüter-Duo. Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat einen weiteren Zugang bekannt gegeben. Matej Brychlek kommt vom tschechischen Extraligisten HC Koprivnice und bildet bei den Füchsen mit Jan Misar das Torhüter-Duo.