Matej Brychlek stärkt ab sofort die Reihen des HC Einheit Plauen.
Matej Brychlek stärkt ab sofort die Reihen des HC Einheit Plauen. Bild: Verein
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen begrüßt Torwart aus Tschechien
Von Florian Wißgott
Mit Matej Brychlek besteht das Torhüter-Duo der Rot-Weißen nun aus einem jungen und einem erfahrenen Schlussmann. Wie der 21-Jährige vom Extraligisten HC Koprivnice die Nummer eins werden will.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat einen weiteren Zugang bekannt gegeben. Matej Brychlek kommt vom tschechischen Extraligisten HC Koprivnice und bildet bei den Füchsen mit Jan Misar das Torhüter-Duo.
