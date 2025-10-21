Handball: SG Oberland raus in Runde 1 – TSV Oelsnitz ist weiter

Mit 28:24 gewannen die Oelsnitzer am Samstag beim Zwickauer HC Grubenlampe II. 18:24 unterlagen die Oberländer dem VfB Blau-Gelb Flöha.

Mit unterschiedlichem Erfolg sind die Handballer des TSV Oelsnitz und der SG Handball Oberland in die Pokalspiele gestartet. Die Oelsnitzer gewannen am Samstag ihr Erstrundenspiel beim Tabellenführer der Regionsoberliga, der zweiten Vertretung des Zwickauer HC Grubenlampe, mit 28:24. Dabei hatten die Oelsnitzer kürzlich ihr Punktspiel gegen die...