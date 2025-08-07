Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Symbolfoto: Pixabay
Oberes Vogtland
Handball: Vier Teams spielen um Sternquell-Cup des TSV Oelsnitz
Von Karl-Heinz Fränkel
Aufgrund des Wasserschadens in der heimischen Sporthalle wird das Turnier am Samstag erstmals in der Plauener Einheit-Arena ausgetragen.

Zum 16. Mal spielen die Handballer des TSV Oelsnitz am Samstag ihr Turnier für Männermannschaften um den „Sternquell-Cup“ aus. Auf Grund des Wasserschadens in der heimischen Sporthalle findet der Wettbewerb diesmal in der Plauener Einheit-Arena statt. Von 12 bis 18 Uhr kämpfen vier Mannschaften um den Pokal. Dabei sind Vertretungen aus...
