Handball: Vier Teams spielen um Sternquell-Cup des TSV Oelsnitz

Oberes Vogtland
Aufgrund des Wasserschadens in der heimischen Sporthalle wird das Turnier am Samstag erstmals in der Plauener Einheit-Arena ausgetragen.
Zum 16. Mal spielen die Handballer des TSV Oelsnitz am Samstag ihr Turnier für Männermannschaften um den „Sternquell-Cup“ aus. Auf Grund des Wasserschadens in der heimischen Sporthalle findet der Wettbewerb diesmal in der Plauener Einheit-Arena statt. Von 12 bis 18 Uhr kämpfen vier Mannschaften um den Pokal. Dabei sind Vertretungen aus...
