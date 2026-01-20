Handballer aus Oelsnitz dürfen in ihre Halle zurück – doch bei der Heimkehr setzt es eine Niederlage

Oberes Vogtland
Nach über einem halben Jahr Zwangspause haben die Vogtländer tatsächlich wieder echte Heimspiele. Das erste am vergangenen Sonntag nahm aber ein unerfreuliches Ende.
Freud und Leid lagen für die Handballer des TSV Oelsnitz am Sonntag recht nahe beieinander. Zunächst dominierte die Freunde, dass es nach dem Wasserrohrbruch zu Pfingsten voriges Jahres ab jetzt wieder echte Heimspiele für die beiden Männermannschaften des TSV gibt. Sportlich lief es danach für die erste Mannschaft in der Regionsoberliga...
