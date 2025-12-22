MENÜ
Auch die 13 Tore von Petr Linhart (am Ball) konnten die bittere 36:38-Niederlage des HC Einheit Plauen in Eisenach nicht verhindern.
Auch die 13 Tore von Petr Linhart (am Ball) konnten die bittere 36:38-Niederlage des HC Einheit Plauen in Eisenach nicht verhindern. Bild: Florian Wißgott
Auch die 13 Tore von Petr Linhart (am Ball) konnten die bittere 36:38-Niederlage des HC Einheit Plauen in Eisenach nicht verhindern.
Auch die 13 Tore von Petr Linhart (am Ball) konnten die bittere 36:38-Niederlage des HC Einheit Plauen in Eisenach nicht verhindern. Bild: Florian Wißgott
Plauen
Handballer des HC Einheit Plauen gehen mit Sorgen in die Weihnachtspause
Von Florian Wißgott
Nach der 36:38-Niederlage beim Schlusslicht ThSV Eisenach II stehen die Vogtländer in der Regionalligatabelle auf dem ersten Abstiegsplatz. Wieso der Trainer nun Konsequenzen fordert.

Wieder kein erfolgreicher Jahresabschluss, wieder keine Punkte für den Klassenerhalt und wieder mussten sich die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen einem Konkurrenten um den Ligaverbleib geschlagen geben. Nach der 36:38 (18:23)-Niederlage beim Tabellenletzten ThSV Eisenach II schrillen nicht nur beim Trainer der Rot-Weißen die...
