Handballl-Sachsenpokal: Oberlosa II überrascht den ZHC Grubenlampe

Gleich zwei Siege hat die zweite Männermannschaft des SV 04 am Wochenende gefeiert. Dem Erfolg in der Verbandsliga am Samstag ließen die Vogtländer den Einzug ins sächsische Pokalfinale folgen.

Die zweite Männermannschaft des SV 04 Oberlosa hat am Sonntag etwas überraschend das Finale im Handball-Landespokal erreicht. Die Plauener bezwangen Oberligist ZHC Grubenlampe nach einer überaus spannenden Partie mit 28:27. Die zweite Männermannschaft des SV 04 Oberlosa hat am Sonntag etwas überraschend das Finale im Handball-Landespokal erreicht. Die Plauener bezwangen Oberligist ZHC Grubenlampe nach einer überaus spannenden Partie mit 28:27.