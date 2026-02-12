MENÜ
Überglücklich im Ziel: Judith Brückner aus Zwickau (links) und Marie Sommer aus Reichenbach haben ihren ersten Hyrox in Wien hinter sich gebracht.
Überglücklich im Ziel: Judith Brückner aus Zwickau (links) und Marie Sommer aus Reichenbach haben ihren ersten Hyrox in Wien hinter sich gebracht. Bild: Hyrox
Judith Brückner hat anderthalb Jahre neben Familie und Job alles gegeben, um fit für Hyrox zu werden. In Wien war sie so stark wie nie.
Judith Brückner hat anderthalb Jahre neben Familie und Job alles gegeben, um fit für Hyrox zu werden. In Wien war sie so stark wie nie. Bild: Hyrox
Ausfallschritte mit schweren Gewichten: Marie Sommer (rechts) kann hier mit ihrer Kraft glänzen – und zieht Judith mit.
Ausfallschritte mit schweren Gewichten: Marie Sommer (rechts) kann hier mit ihrer Kraft glänzen – und zieht Judith mit. Bild: Hyrox
Marie Sommer (von links), Judith Brückner, Kevin Ociepka, Max Kunert und ihre Supporter in Wien.
Marie Sommer (von links), Judith Brückner, Kevin Ociepka, Max Kunert und ihre Supporter in Wien. Bild: Privat
Reichenbach
Hyrox-Hype: Wie sich zwei Freundinnen zu Bestleistungen quälen
Von Laura-Louis Freimann
Zweimal verhinderten äußere Umstände die Teilnahme von Judith Brückner und Marie Sommer am gehypten Fitnesswettkampf. „Alles passiert aus einem Grund“, wissen sie heute. Denn in Wien wurden sie nun doppelt belohnt.

Als der Countdown in der Messe Wien herunterzählt, schlägt Judith Brückners Puls bereits bei 180. Neben ihr steht ihre Freundin Marie Sommer mit Tunnelblick. Sekunden später explodiert die Halle – und mit ihr zwei Frauen, die gerade dabei sind, sich bei einem der gehyptesten Fitnesswettkämpfe, dem „Hyrox“, einen Traum zu erfüllen. 1:07...
