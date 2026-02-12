Hyrox-Hype: Wie sich zwei Freundinnen zu Bestleistungen quälen

Zweimal verhinderten äußere Umstände die Teilnahme von Judith Brückner und Marie Sommer am gehypten Fitnesswettkampf. „Alles passiert aus einem Grund“, wissen sie heute. Denn in Wien wurden sie nun doppelt belohnt.

Als der Countdown in der Messe Wien herunterzählt, schlägt Judith Brückners Puls bereits bei 180. Neben ihr steht ihre Freundin Marie Sommer mit Tunnelblick. Sekunden später explodiert die Halle – und mit ihr zwei Frauen, die gerade dabei sind, sich bei einem der gehyptesten Fitnesswettkämpfe, dem „Hyrox", einen Traum zu erfüllen. 1:07...