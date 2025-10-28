Neun Kilometer am Limit: Halbmarathon in den Niederlanden geht zwei Freundinnen aus Sachsen unter die Haut

Von Reichenbach und Zwickau nach Holland: Judith Brückner (32) und Marie Sommer (28) sind beim „Halve van Haarlem“ Flügel gewachsen. Wieso sie diesen Wettkampf niemals vergessen werden.

Koffer packen, Laufschuhe schnüren, Abenteuer erleben: Die 32-jährige Judith Brückner aus Zwickau und ihre Freundin Marie Sommer (28) aus Reichenbach erfüllten sich vor wenigen Wochen einen lang gehegten Traum – einen Halbmarathon im Ausland zu laufen. Ihre Wahl fiel auf den „Halve van Haarlem“ in den Niederlanden – und das Wochenende...