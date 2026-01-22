Im zweiten Anlauf Cheftrainer beim VFC Plauen: So tickt der Neue auf dem Platz, im Job und zu Hause

Norman Zschach hat als Nachwuchsleiter des Fußball-Oberligisten seit Jahren gute Arbeit geleistet. Kann er das mit der Männermannschaft bestätigen? Ambitioniert ist der 36-Jährige auf alle Fälle.

Das ging jetzt rasend schnell: Innerhalb von acht Tagen stand Norman Zschach schon bei drei Spielen als Cheftrainer des Fußball-Oberligisten VFC Plauen an der Seitenlinie. Am Freitag kommt 18.30 Uhr beim Test in Rochlitz gegen den Chemnitzer FC Nummer 4 dazu. Dabei war der 36-Jährige noch als Nachwuchsleiter und A-Jugend-Trainer des VFC ins neue...