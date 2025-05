Kylie Garreis (hier bei der U-20-WM in Peru) will unbedingt zur U-23-Europameisterschaft nach Norwegen. Bild: Jan Papenfuss

Kylie Garreis (hier bei der U-20-WM in Peru) will unbedingt zur U-23-Europameisterschaft nach Norwegen. Bild: Jan Papenfuss

Reichenbach 20.05.2025

In anderen Nationen hätte sie das Ticket bereits gelöst: Reichenbacher Geherin scheitert in Tschechien trotz Bestzeit an der deutschen U-23-EM-Norm

Kylie Garreis hat am Wochenende in Podebrady über zehn Kilometer klar gewonnen. Für die U-23-Europameisterschaft in Norwegen ist sie aber noch zu langsam. Bei der Team-EM im tschechischen Podebrady startete am Wochenende auch ein Quartett des LAV Reichenbach. Kylie Garreis (U23) überzeugte über zehn Kilometer mit einem klaren Sieg und persönlicher Bestzeit von 46:50 Minuten, verfehlte jedoch die U-23-EM-Norm (46:00) - die bislang keine Deutsche unterboten hat. In anderen Nationen hätte sie mit...