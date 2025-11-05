Intensiver Saisonendspurt für Plauener Motorsportler

Enduro, vor allem Hard-Enduro ist so recht nach dem Geschmack von Emil Keßler. Und wenn in Sachsen schon zwei Weltmeisterschaftsläufe stattfinden, nimmt es der 18-Jährige gern mit den Weltbesten auf.

Zum Ende seines Rennjahres 2025 kam Emil Keßler noch zu seinen zwei ersten WM-Rennen sowie einem Vize-Titel – unter dem Strich eine Saison, mit der der 18-jährige Plauener mehr als zufrieden ist.