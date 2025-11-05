Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Emil Keßler mag es extrem, wie hier in Rüdersdorf bei Berlin.
Emil Keßler mag es extrem, wie hier in Rüdersdorf bei Berlin. Bild: Thorsten Horn
Emil Keßler mag es extrem, wie hier in Rüdersdorf bei Berlin.
Emil Keßler mag es extrem, wie hier in Rüdersdorf bei Berlin. Bild: Thorsten Horn
Plauen
Intensiver Saisonendspurt für Plauener Motorsportler
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Enduro, vor allem Hard-Enduro ist so recht nach dem Geschmack von Emil Keßler. Und wenn in Sachsen schon zwei Weltmeisterschaftsläufe stattfinden, nimmt es der 18-Jährige gern mit den Weltbesten auf.

Zum Ende seines Rennjahres 2025 kam Emil Keßler noch zu seinen zwei ersten WM-Rennen sowie einem Vize-Titel – unter dem Strich eine Saison, mit der der 18-jährige Plauener mehr als zufrieden ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
3 min.
Getzen-Rodeo: Riesenspektakel vor den „besten Fans der Welt“
Vor 10.000 begeisterten Fans sicherte sich Manuel Lettenbichler seinen vierten Weltmeistertitel im Hard Enduro.
Manuel Lettenbichler ist und bleibt beim Hard-Enduro das Maß der Dinge. Beim Getzen-Rodeo bei Grießbach holte sich der Bayer vor über 10.000 Fans seinen vierten WM-Titel in Folge. Danach schwärmte der Champion vom tollen Publikum im Erzgebirge.
Thorsten Horn
22.10.2025
3 min.
„Kartoffelreibe“, „Buttermilchrinne“, „Speckschwarte“ – Pikante Prüfungen bei der nächsten Enduro-WM im Erzgebirge
Der Brite Mitch Brightmore beim GetzenRodeo 2023. Auch am Wochenende werden viele Zuschauer beim Freiluft-Spektakel nahe Zschopau erwartet.
Nur eine Woche nach dem klassischen Enduro „Rund um Zschopau“ kommt die Hard-Weltmeisterschaft der Kletterkünstler nach Grießbach: Aber was verbirgt sich hinter GetzenRodeo?
Thorsten Horn
12:25 Uhr
5 min.
Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing
Im Netz und im realen Leben - oft am Arbeitsplatz - wird laut Studie zunehmend schikaniert, diffamiert, beleidigt. (Symbolbild)
Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung hat laut Befragung Mobbing oder Cybermobbing erlebt. Jüngere sind oft Zielscheibe. Was macht das mit Betroffenen und warum werden viele Opfer später Täter?
Yuriko Wahl-Immel, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
Mehr Artikel