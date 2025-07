Auerbach 28.07.2025

Irfersgrün muss nach glücklichem Klassenerhalt in der Fußball-Sachsenklasse von vorne anfangen – So will es der neue Trainer angehen

Von Laura-Louis Freimann

Neuer Coach, neue Spieler, neues Spielsystem: Es weht ein frischer Wind beim BSV. Die Mannschaft präsentiert sich im Training hoch motiviert. Die Testspiele lassen aber noch etwas Luft nach oben zu, vor dem Ligastart in knapp zwei Wochen Der BSV Irfersgrün steht seit knapp zwei Wochen wieder im Training. Seit dem Saisonfinale gab es für die Fußballer viel zu verdauen – fast wäre das Team nach einem Jahr in der Sachsenklasse wieder in die Vogtlandliga abgestiegen. Durch den Rückzug des VfB Auerbach II hielten die Irfersgrüner jedoch die Liga.