Judo: Drei Vogtländer lösen Ticket für Mitteldeutsche Meisterschaft

Bei den Sachsen-Titelkämpfen in Bautzen wurden neben Medaillen auch die Fahrkarten für das Championat am 20. September im oberen Vogtland vergeben.

Bei den Landesmeisterschaften der unter 15-jährigen Judoka am Samstag in Bautzen war der BSV Adorf mit zwei und der JC Dynamo Oelsnitz mit drei und der ASV Oelsnitz mit einem Athleten auf der Matte. Dabei ging es nicht nur darum, Medaillen zu erkämpfen, sondern auch die Qualifikation zur Mitteldeutschen und damit höchsten Meisterschaft in...