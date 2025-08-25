Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viel los war am Wochenende in der Adorfer Sporthalle.
Viel los war am Wochenende in der Adorfer Sporthalle. Bild: Ulrich Häßner
Oberes Vogtland
Judo: Zehn Obervogtländer sind für die Sachsenmeisterschaft qualifiziert
Von Ulrich Häßner, Tobias Roth und Volker Reinhold
Gleich zwei Turniere hatten die Judoka des BSV Adorf am vergangenen Wochenende zu stemmen. Die Erstplatzierten sicherten sich das Startrecht für die Landestitelkämpfe am 6. September in Bautzen.

Großkampftag bei den Judoka des BSV Adorf: Zwei Wochen nach den Ferien standen gleich zwei Wettkämpfe in heimischer Halle auf dem Programm: Am Samstag die Bezirkseinzelmeisterschaft der unter 15-Jährigen sowie der Frauen und Männer, am Sonntag der 5. Auto-Gyra-Kids-Cup der Altersklassen U 11 und U 13.
