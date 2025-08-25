Judo: Zehn Obervogtländer sind für die Sachsenmeisterschaft qualifiziert

Oberes Vogtland
Gleich zwei Turniere hatten die Judoka des BSV Adorf am vergangenen Wochenende zu stemmen. Die Erstplatzierten sicherten sich das Startrecht für die Landestitelkämpfe am 6. September in Bautzen.
Großkampftag bei den Judoka des BSV Adorf: Zwei Wochen nach den Ferien standen gleich zwei Wettkämpfe in heimischer Halle auf dem Programm: Am Samstag die Bezirkseinzelmeisterschaft der unter 15-Jährigen sowie der Frauen und Männer, am Sonntag der 5. Auto-Gyra-Kids-Cup der Altersklassen U 11 und U 13.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.