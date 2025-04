Junger Germania-Athlet bei DM: Nach Sieg am Freitag geht am Samstag nichts mehr

Bei den Deutschen Meisterschaften der Ringer in der Altersklasse U 17 in Fraureuth landete Richard Breitenbach nach einem Sieg und zwei Niederlagen auf Platz 13.

Rang 13 stand für Germania Markneukirchens Ringertalent Richard Breitenbach (71 kg) am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Fraureuth zu Buche. Gegen Oskar Härdtner (KG Baienfurt) gewann er zum Auftakt am Freitag mit 7:2 Punkten. Doch am Samstagmorgen war der Faden beim Germania-Ringer gerissen: Gegen Jason Keil (TuS Adelhausen)...