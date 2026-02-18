Kammlauf: Das bedeutet die „halbe“ Absage für die Skilangläufer aus dem Erzgebirge und dem Vogtland

Oberes Vogtland
Die Originalstrecke von Mühlleithen nach Johanngeorgenstadt und zurück kann am Wochenende nicht gelaufen werden. Dafür organisiert der VSC Klingenthal zum zweiten Mal eine Alternativvariante.
Der für Sonntag geplante 50 Kilometer lange Internationale Kammlauf von Klingenthal nach Johanngeorgenstadt und zurück wird so nicht stattfinden. Die ausrichtenden Vereine aus Klingenthal, Carlsfeld und Johanngeorgenstadt sahen sich das vierte Jahr in Folge zur Absage des größten Volksskilaufs in Sachsen gezwungen. Die Entscheidung wird mit...
