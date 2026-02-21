MENÜ
Linda Schumacher vom SSV Geyer und Jens Eßbach vom VSC Klingenthal waren am Samstag die Schnellsten beim Kammlauf light.
Knapp 70 Teilnehmer nahmen beim Kammlauf light die 15-Kilometer-Strecke in Angriff.
Bengt Albert vom VSC Klingenthal (vorn rechts) erwies sich als schnellster Junior über 15 Kilometer.
Oberes Vogtland
Zweiter Kammlauf im Kurzformat: Das sind und das sagen die Sieger aus dem Vogtland und Erzgebirge
Von Monty Gräßler
Für 150 Skilangläufer hat sich die abgespeckte Variante in Klingenthal als durchaus reizvolle Alternative erwiesen. Was sie besser als bei Olympia in Italien und besser als beim Originalrennen fanden.

Mit einem Start-Ziel-Sieg von Jens Eßbach hat am Samstag die 2. Auflage des Kammlauf light ihren Höhepunkt im Skistadion Mühlleithen gefunden. Der 49-jährige Skimarathon-Spezialist des VSC Klingenthal konnte bei der witterungsbedingten Kurzversion des Traditionsrennens seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Für die 15 Kilometer in der...
