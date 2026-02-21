Zweiter Kammlauf im Kurzformat: Das sind und das sagen die Sieger aus dem Vogtland und Erzgebirge

Oberes Vogtland
Für 150 Skilangläufer hat sich die abgespeckte Variante in Klingenthal als durchaus reizvolle Alternative erwiesen. Was sie besser als bei Olympia in Italien und besser als beim Originalrennen fanden.
Mit einem Start-Ziel-Sieg von Jens Eßbach hat am Samstag die 2. Auflage des Kammlauf light ihren Höhepunkt im Skistadion Mühlleithen gefunden. Der 49-jährige Skimarathon-Spezialist des VSC Klingenthal konnte bei der witterungsbedingten Kurzversion des Traditionsrennens seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Für die 15 Kilometer in der...
