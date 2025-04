Kegel-Verbandsliga: SKV Auerbach auf Kurs Klassenerhalt

Mit einem 7:1-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des TSV 90 Zwickau haben die Vogtländer den Grundstein für den Verbleib in der Liga gelegt.

In der Kegel-Verbandsliga haben die Männer des SKV Auerbach am Samstag beim TSV 90 Zwickau II klar mit 7:1 die Oberhand behalten und damit die Weichen in Richtung Klassenerhalt gestellt. In einem insgesamt engen Vergleich behielten die Vogtländer in den entscheidenden Situationen die Oberhand, beziehungsweise konnten die Gastgeber Schwächen der...