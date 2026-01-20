Kegeln, 2. Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer holt wichtigen Auswärtssieg

In Berlin setzten sich die Vogtländer dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung durch. Das war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten.

Einen wichtigen und nicht zwingend zu erwartenden Auswärtssieg feierten die Zweitliga-Kegler von Grün-Weiß Mehltheuer am Wochenende beim SKC Kleeblatt Berlin. Auf der schwierig zu spielenden Bahn in der Hauptstadt setzten sich die Vogtländer am Ende dank des besseren Gesamtkegelergebnisses mit 5:3 durch. In den direkten Duellen fuhren Stefan...