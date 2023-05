Königliches Spiel begeistert

Für einen neuen Rekord in Sachen Teilnehmerzahl hat es dann am vergangenen Samstag bei der 13. Auflage des Schachturniers der vogtländischen Grundschulen doch nicht gereicht. Insgesamt 110 Mädchen und Jungen der Klassenstufen 1 bis 4 kämpften beim Cupverteidiger in der Plauener Grundschule "Karl Marx" um den Wanderpokal des...