Krankheitsbedingt keine Chance im Finale: Reichenbacher Tennisspielerinnen verpassen Platz 1 in der Landesoberliga

Es ist die alles entscheidende Partie für die Frauen des VTC Reichenbach gewesen: Nach fünf Siegen in der Tennis-Landesoberliga hätten sie mit einem Erfolg im letzten Spiel am Samstag gegen das Top-Team vom TLZ Espenhain den Titel in der Halle geholt. Allerdings gaben die Vogtländerinnen das Match mit 2:10 ab und beenden die Serie damit auf...